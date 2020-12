Mannheim. (pol/kaf) Ein bislang namentlich noch nicht ermittelter Fahrer eines Mercedes Benz hat am Montag gegen 17.35 Uhr eine Fußgängerin angefahren und ist anschließend einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, stürzte die 18-jährige Fußgängerin zu Boden und wurde leicht verletzt.

Der Autofahrer war von der Käfertaler Straße nach rechts in die Lange Rötterstraße abgebogen und hatte die Fußgängerin auf dem Fußgängerüberweg touchiert. Anschließend flüchtete er und bog in die Chamissostraße ab. Das flüchtende Fahrzeug wurde von einem Zeugen und einem weiteren unbekannten Mann beobachtet. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei in Mannheim zu melden.