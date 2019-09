Mannheim. (pol/mare) Mehrere Männer haben sich am Sonntagmorgen auf dem Vorplatz des Mannheimer Hauptbahnhofs geprügelt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 7 Uhr gerieten demnach ein 20-jähriger Iraner und ein 24-jähriger Iraker in der Straßenbahnlinie 1 in Richtung Rheinau mit drei weiteren Fahrgästen aus Schwarzafrika in Streit. Als der 20- und 24-Jährige die Straßenbahn am Hauptbahnhof Mannheim verließen, soll der 24-Jährige von einem der Drei verfolgt und mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Die jeweiligen Begleiter hielten sich zunächst zurück, mischten sich dann aber doch ein.

Bahn-Angestelle konnten die Schläger dann kurzeitig trennen. Die drei Angreifer liefen dann aber zu einem Schnellimbiss. Diesmal verfolgten sie aber der 20- und 24-Jährige. Und so kam es beim Imbiss zu einer weiteren Schlägerei zwischen den fünf Männern. Hier kamen noch weitere zwei bis drei Männer hinzu und halfen den drei Angreifern.

Als die Polizei eintraf, waren alle fünf Beteiligten bereits verschwunden. Nach Zeugenhinweisen wurden der 20- und der 24-Jährige in L15 vorläufig festgenommen. Beide waren leicht verletzt und für den 24-Jährigen riefen die Beamten einen Rettungswagen.

Die drei werden so beschrieben: Der eine hatte eine hohe Stirn, ein blaues T-Shirt und eine schwarze Lederjacke an. Ein Begleiter trug eine Jeans, ein rotes Hemd und eine Lederjacke. Nummer drei war etwa 25 bis 30 Jahre alt und von dicker Statur, er hatte Rastalocken, eine grüne Blumenjacke und eine dunkle Lederjacke an.

Die Vorfälle wurden von der Videoüberwachung aufgenommen und werden von der Polizei nun ausgewertet.

Dennoch suchen die Beamten noch nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0621/441125 melden.