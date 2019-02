Mannheim-Friedrichsfeld. (pol/sdm) Beim Überqueren der Landstraße L 597 zwischen Schwetzingen und dem Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld ist es zu einem schweren Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen. Die Polizei berichtet, dass der 32-jährige Radfahrer am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr aus der Straße "Im Büchsenschall" kam. Beim Überqueren der L 597 in den Friedrichsfelder Weg kollidierte er mit einem 60-jährigen Autofahrer. Dieser kam aus der bevorrechtigten Landesstraße und fuhr in Richtung Friedrichsfeld.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der 32-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert. Der Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei ermittelt weiter.