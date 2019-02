Mannheim-Friedrichsfeld. (pol/sdm) In einem Motel in der Lembacher Straße ist es zu einem Einbruch gekommen. Die Polizei berichtet, dass der Täter am Montag zwischen 3 und 6 Uhr ein Fenster aufgehebelt hatte und in den Empfangsraum eindrang. Hier brach er die Kasse auf und erbeutete mehrere Hundert Euro. Danach verließ er das Gebäude durch das aufgehebelte Fenster. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Das Polizeirevier Ladenburg sucht nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 melden können.