Mannheim. (pol/dore) Am Mittwoch, kurz nach 22.30 Uhr, brachen zwei Unbekannte in eine Esso-Tankstelle in der Feudenheimer Straße im Stadtteil Feudenheim ein.

Wie die Polizei informiert, brachen die Einbrecher die Schiebetür auf und kamen so in den Innenraum der Tankstelle, wo sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe stahlen. Danach flüchteten die Unbekannten.

Der erste Einbrecher trug nach Polizeiinformationen eine weiße Jogginghose mit blauen Streifen, einen schwarzen Hoodie und Handschuhe und hat eine schlanke bis drahtige Figur. Der zweite Einbrecher trug demnach eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen, ein schwarzes Kurzarmshirt, eine Sturmmaske und Handschuhe und hat eine schlank bis drahtige Figur.

Der Polizeiposten Feudenheim ermittelt. Zeugen des Vorfalls und Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0621/799840 melden.

Text