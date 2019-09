Mannheim. (pol/mare) Ein falscher Polizist hat am Mitwochnachmittag einen 89-jährigen Mann bestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann kehrte gegen 16 Uhr zu seiner Wohnung in der Heustraße zurück und traf im Hausflur auf den unbekannten Mann, der ihm zunächst folgte. Als er diesen ansprach, wies der Unbekannte sich als Polizeibeamter aus und teilte dem Senior mit, dass am Vortag Einbrecher festgenommen und er nun in der Wohnung des Mannes überprüfen müsse, ob noch alle Wertgegenstände vorhanden seien.

Der Senior ließ ihn daraufhin ins Innere und öffnete in seiner Wohnung einige Schränke und einen Tresor. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Unbekannte daraus Bargeld sowie ein goldenes Münzarmband und ergriff dann die Flucht. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der vermeintliche Polizeibeamte wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, leicht graue Haare, weder Bart noch Brille, er trug eine dunkle Hose und einer Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/33010 zu melden.