Mannheim. (pol/mare) Dank einer aufmerksamen Frau sind der Polizei zwei junge Fahrraddiebe ins Netz gegangen. Das berichten die Beamten.

Am Freitag gegen 1 Uhr beobachtete eine Frau, wie sich drei junge Männer an der Hochschule Mannheim in der Neckarauer Straße an den Schlössern von zwei Fahrrädern zu schaffen machten. Nachdem sie das Trio angesprochen hatte, flüchteten diese mit einem dritten Fahrrad über die Neckarauer Straße.

Die Frau informierte die Polizei, die bei der Fahndung an der Haltestelle Lettestraße zwei junge Männer mit einem Fahrrad, auf die die Beschreibung der Frau zutraf, festnahm. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 18 und 20 Jahren wurden auf das Revier gebracht. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen fanden die Beamten in einer Männerhandtasche mehrere Aufbruchwerkzeuge.

Die Fahndung nach dem dritten Täter verlief bislang erfolglos. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau.