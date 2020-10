Mannheim. (pol/lyd) Eine Personenkontrolle am Mannheimer Hauptbahnhof ging für einen 27-Jährigen so richtig schief. Wie die Bundespolizei mitteilt, kontrollierten die Beamten am Dienstagabend einen 27-jährigen Mann.

Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er seine Fahrerlaubnis abgeben muss. Auf Nachfrage gab der Mann jedoch an, seinen Führerschein nicht bei sich zu haben. Das zunehmend nervöse Verhalten des Mannes machte die Beamten allerdings stutzig.

Der Eindruck verstärkte sich, als dieser versuchte, seine Umhängetasche auffällig unauffällig hinter sich zu verstecken. Die Durchsuchung ergab schnell den Grund für seine Nervosität: In der Tasche fanden die Beamten eine mit Pfeffermunition geladene Schreckschusswaffe.

Daraufhin wurde auch sein Rucksack durchsucht. Darin transportierte er zusätzlich den Waffenkoffer und weitere Munition. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle der Bundespolizei wieder verlassen.

Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Schreckschusswaffe und die Munition wurden sichergestellt.