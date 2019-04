Mannheim. (pol/van) Auf dem Gelände eines Autohauses in der Cochemer Straße haben Unbekannte in der Zeit von Samstag, 13.05 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und Räder gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Die Täter schnitten den Maschendrahtzaun auf und gelangten so auf die Stellplatzfläche, wo sie an fünf Fahrzeugen der Marke "VW" mehrere Scheiben einschlugen. Sie entwendeten daraus Sommerreifen samt Alufelgen und luden diese vermutlich in ein größeres Fahrzeug. Anschließend bockten sie noch zwei Audi auf Pflastersteine auf, demontierten jeweils die Räder und ließen auch diese mitgehen.

Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Telefon 0621/71849-0.