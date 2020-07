Mannheim. (pol/mare) Einbrecher sind bei ihrer Tat in der Nacht auf Dienstag am Tresor in einer Recyclingfirma gescheitert. Das berichtet die Polizei.

Die Unbekannten stiegen demnach in die Firma in der Pfingstweidstraße ein. Nachdem sie vergeblich versucht hatten, einen Tresor aufzuflexen, wollten sie einen weiteren, kleineren Tresor stehlen und warfen ihn deshalb aus einem Fenster ins Freie. Mitgenommen haben sie ihn aber nicht. Warum, das bedarf noch der Klärung. Möglicherweise wurden die Täter gestört.

Ob sie darüber hinaus in den Büroräumen, die sie alle durchsucht hatten, Beute machten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Diese können sich melden unter der Rufnummer 0621/833970.