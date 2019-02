Mannheim. (pol/mare) Eine Drogendealerin ist der Mannheimer Polizei ins Netz gegangen. Sie sitzt in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Die 26-jährige Frau soll mit dem Verkauf von Drogen ihren Unterhalt verdient haben. Und das wohl schon seit längerer Zeit. Gesichert ist, dass sie am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr in eine Verkehrskontrolle auf einem Rastplatz an der Autobahn A6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und Autobahnkreuz Walldorf geriet. Dabei wurden in ihrem Rucksack 351,7 Gramm Amphetamin gefunden und beschlagnahmt. Die Handschellen klickten.

Am Donnerstag ging es dann vor einen Richter, der Haftbefehl erließ, der auch umgehend vollstreckt wurde.