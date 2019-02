Mannheim. (pol/van) Auf die Wertgegenstände in einer Tanzschule in der Keplerstraße im Stadtteil Schwetzingerstadt hat es am Dienstagabend ein Dieb abgesehen. Besonders dreist: Die Opfer hatten während des Diebstahls eine Übungsstunde.

Der Unbekannte durchwühlte zunächst das Büro und ließ dort die Kaffeekasse mitgehen. Anschließend entwendete er in der Damenumkleidekabine einen Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln.

Die Diebstahlopfer konnten einen verdächtigen Mann beobachten, den sie wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, Ende 20/Anfang 30 Jahre alt, schwarzer Vollbart. Er trug eine schwarze Steppjacke mit Kapuze sowie eine schwarze Mütze und auffällig weiße Sportschuhe der Marke Nike Air.

Bereits am Montag, 11. Februar, war es in dem Tanzstudio zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem zwei Smartphones und ein Geldbeutel entwendet worden waren. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, wird derzeit geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise gehen an das Polizeirevier MA-Oststadt, Telefon 0621/174-3310.