Mannheim. (pol/rl) Am frühen Samstagmorgen wurden in der Straße "Zum Herrenried" drei Mülltonnen angezündet. Eine Zeugin bemerkte gegen 0.30 Uhr wie zwei Personen die Mülltonnen in Brand steckten. Als die Personen die Zeugin bemerkten, rannten sie in Richtung Hochuferstraße davon. Die Zeugin meldete zwischenzeitlich den Brand.

Neben den Mülltonnen beschädigte das Feuer auch einen Baum in der Nähe der Tonnen. Bei dem Brand entstand etwa 1500 Euro Sachschaden.

Weitere Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt melden.