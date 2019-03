Mannheim. (pol/mare) Mehrere Drogendelikte hatte die Polizei am Donnerstag zu klären. Das berichtet die Polizei.

Unfall unter Drogeneinfluss: Am Donnerstagnachmittag verursachte ein 24-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A6 bei Mannheim einen Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss. Der Mann war kurz vor 15 Uhr mit seinem Ford-Lieferwagen auf der rechten Fahrspur von Viernheim in Richtung Mannheim unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er einen 40-jährigen Mercedes-Fahrer auf der mittleren Fahrspur. Dieser wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stieß dabei aber mit einem 42-jährigen Citroen-Fahrer zusammen, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten beim 24-jährigen Fahrer des Lieferwagens deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Drogentest bestätigte dies - er reagierte auf Marihuana. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Hinterm Steuer mit Alkohol: Ebenfalls unter Drogeneinfluss war am Donnerstagabend ein 26-jähriger Mann mit seinem VW-Polo in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife auf, da er auf dem Kaiserring mehrmals unnötig beschleunigte und wieder abbremste und dadurch vermeidbaren Lärm verursachte. Das Fahrzeug wurde in Höhe der Schwetzinger Straße schließlich gestoppt.

Bei der Kontrolle schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug entgegen. Ein Alkoholtest bei dem 26-jährigen Fahrer ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der 26-Jährige wurde zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Während der polizeilichen Maßnahmen im Revier, versuchte der Mann, aus der Dienststelle abzuhauen. Die Beamten bemerkten dies und verhinderten es. Im weiteren Verlauf beleidigte er zudem wiederholt die anwesenden Polizisten. Um einen erneuten Fluchtversuch zu verhindern, wurden den VW-Fahrer Handschließen angelegt. Hiergegen wehrte er sich massiv.

Einen Führerschein hatte der 26-Jährige obendrein nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte der 26-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen werden. Da er sich jedoch nun weigerte, das Revier zu verlassen, wurde erst ein Platzverweis ausgesprochen, den er auch nicht befolgte. Schließlich wurde er in Gewahrsam genommen.

Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Verdachts des Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. Zudem sieht er Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verursachens unnötigen Lärms entgegen.

Beim Jointbauen erwischt: Zwei junge Männer im Alter von 25 und 27 Jahren wurden am Donnerstagabend in der Neckarstadt dabei erwischt, wie sie sich gerade einen Joint drehten. Ein Mann beobachtete die beiden Männer, die in der Kleestraße in einem Auto saßen dabei, wie sie sich gerade einen Joint drehten, und verständigte die Polizei.

Die Beamten fanden die beiden Männer dann tatsächlich, als sie den Joint gerade rauchten. Als sie die Polizisten bemerkten, warfen sie den Joint aus dem Autofenster. Bei der Kontrolle wurden die beiden aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen. Dabei entnahm der 27-Jährige aus der Mittelkonsole eine kleine Kugel aus Alufolie und ließ sie beim Verlassen des Fahrzeugs fallen. Ein Beamter beobachtete dies und stellte die Kugel sicher. Darin befand sich eine kleine Menge Haschisch.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurden die beiden Männer zusehends aggressiver, weshalb die Beamten den Einsatz der Bodycam ankündigten und diese schließlich auch aktivierten. Zu weiteren Aggressionen gegenüber den beiden Beamten kam es dann nicht mehr.

Gegen die zwei jungen Männer wird nun wegen Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.