Mannheim. (pol/mare) In der Neckarstadt wurden in der Nacht auf Mittwoch zwei Mercedes-Benz - eine A-Klasse sowie ein GLA - aufgebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Ein oder mehrere Täter hatten dabei in der Jakob-Trumpfheller-Straße und in der Mainstraße/Ecke Moselstraße an den beiden Fahrzeugen jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Anschließend bauten sie aus dem Lenkrad den Airbag aus. Als Tatzeit kommt Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch gegen 8.10 Uhr in Frage. Der Schaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Ermittler vermuten, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte. Ob die Fahrzeugaufbrüche jedoch im Zusammenhang mit den Aufbrüchen Ende Dezember und Anfang Januar, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/1744444 zu melden.