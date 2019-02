Der Wasserturm in der Mannheimer Innenstadt. Archivfoto: Alfred Gerold

Mannheim. (pol/sdm) Eine 28-jährige Frau wurde bei einem Restaurantbesuch Opfer eines dreistens Diebstahls. Die Polizei berichtet, dass sich die Frau am Samstagabend gegen 18.30 Uhr mit einer Begleiterin in einem Restaurant im Quadrat Q1 in Mannheim aufgehalten hat. Ihre braune Handtasche hatte sie dabei über die Lehne ihres Stuhl gehängt.

Ihre Begleiterin bemerkte, wie sich ein Mann den beiden Frauen näherte und sich dann verdächtig lange hinter dem Stuhl der 28-Jährigen aufhielt und telefonierte. Kurze Zeit später verließ er hastig das Restaurant. In diesem Moment bemerkte die junge Frau, dass ihre Handtasche weg war.

Durch die Beobachtung der Begleiterin versuchten die beiden Frauen den Mann zu verfolgen. Jedoch verloren sie schnell seine Spur.

Der Täter soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein und einen Dreitagebart tragen. Er habe einen dunklen Mantel und eine dunkle Baskenmütze getragen. Das Polizeirevier Mannheim sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 melden.