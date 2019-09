Mannheim. (pol/mare) Was will dieser Dieb denn mit dieser Beute? Wie die Polizei nämlich mitteilt, hat ein Langfinger einer 61-Jährigen etwas aus dem Fahrradkorb gestohlen. Nämlich eine Blockflöte.

Die Frau stand am Freitagvormittag gegen 10 Uhr mit ihrem Fahrrad vor einem Haus in der Burgstraße. Sie war nur einen Moment abgelenkt, als ein Dieb in ihren Fahrradkorb griff und den darin befindlichen Rucksack entwendete. Anschließend flüchtete er mit seinem Fahrrad.

Die Frau rannte ihm zwar noch hinterher, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Im schwarzen Rucksack der Frau befanden sich unter anderem mehrere hochwertige Alt- und Sopranblockflöten sowie die Geldbörse, Kreditkarten und Ausweispapiere. Der Schaden beläuft sich auf über 1000 Euro.

Der Täter soll etwa 15 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,85 Meter groß gewesen sein. Er soll kurze braune Haare und eine normale Figur gehabt haben und dunkle Kleidung getragen haben.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei an das Polizeirevier MA-Oststadt, Telefon 0621/1743310.