Mannheim. (pol/mare) Ein angetrunkener Lastwagen-Fahrer hat Dienstagnacht für einen Unfall gesorgt. Das teilt die Polizei mit.

Am Dienstag gegen 0.15 Uhr stand ein Lkw mit Kühlanhänger und eingeschaltetem Warnblinklicht in der Gottlieb-Daimler-Straße auf der Linksabbiegerspur in Richtung Fahrlachstraße. Die Ampel zeigte hierbei "Grün". Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin vermutete eine Panne des Lkw und fuhr an dem Gespann langsam rechts vorbei. Der 52-jährige Lkw-Fahrer fuhr daraufhin unvermittelt los und touchierte den Skoda der 20-Jährigen leicht. Es entstand geringer Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 52-jährigen Lkw-Fahrer fest. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von über 1,2 Promille festgestellt.

Dem Lkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Berufskraftfahrers wurde beschlagnahmt.