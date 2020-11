Mannheim-Rheinau. (pol/kaf) Was für eine unheimliche Erfahrung: Ein Unbekannter wollte offenbar am Donnerstagabend in eine Wohnung einbrechen, während der Bewohner zu Hause war. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in der Küche, als er gegen 18.45 Uhr Kratzgeräusche an seiner Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rheinau bemerkte. Durch den Türspion sah er lediglich einen schwarzen Kapuzenpulli.

Er sprach die Person vor seiner Tür laut an, nahm sich einen Gegenstand zur Verteidigung und öffnete die Tür. Der Unbekannte war jedoch bereits verschwunden. Allerdings war die Wohnungstür beschädigt. Am Türrahmen waren frische Hebelspuren erkennbar und am Schließzylinder war ein Loch zu sehen. Eine Beschreibung des Täters konnte der Geschädigte nicht abgeben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/83397-0 zu melden.