Mannheim. (pol/mün) Eine 59 Jahre alte Smart-Fahrerin und ihr 31 Jahre alter Beifahrer wurden am Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Mannheim leicht verletzt. Ein Klein-Lkw war in der Bismarckstraße im sich stauenden Verkehr auf das Auto aufgefahren. Der Smart wurde durch den Aufprall über die Fahrbahn geschleudert und streifte dabei den Renault Clio eines 19-jährigen Fahrers, bis er schließlich auf dem Schienenbereich zum Stehen kam.

Nach Angaben der Polizei war der 31 Jahre alte Fahrer des LKW nicht nüchtern. Er hatte bei einem Atemalkoholtest 1,26 Promille.

Durch den blockierten Schienenbereich war der Straßenbahnverkehr für 15 Minuten gestört.

Der 31-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der Smart und der LKW mussten abgeschleppt werden.