Mannheim. (pol/mare) Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwochfrüh in einem Parkhaus gegen ein anderes Auto gekracht und anschließend in seinem Wagen eingeschlafen, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 1.15 Uhr beobachteten Zeugen demnach, wie der Skoda-Fahrer im Parkhaus an der Neckarpromenade gegen einen geparkten BMW fuhr. Die Zeugen suchten den privaten Sicherheitsdienst der Neckarpromenade auf und gingen gemeinsam mit ihm zur Unfallstelle. Hier fanden sie den Fahrer schlafend auf dem Beifahrersitz seines Wagens und alarmierten die Polizei. Nachdem die Beamten den Fahrer geweckt hatten, behauptete er, erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben.

Er wurde auf das Polizeirevier Neckarstadt gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.