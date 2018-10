Mannheim. (pol/mare) Unbekannte haben am Dienstagnacht kurz nach 3 Uhr versucht, in der Seckenheimer Straß, in Höhe der Krappmühlstraße in einen Getränkemarkt einzubrechen. Das berichtet die Polizei.

Die Unbekannten schlugen dafür die Außenscheibe des Ladens ein. Zeugen wurden auf den lauten Knall aufmerksam und sahen jemanden in Richtung Augustaanlage davonrennen. Weiterhin haben sie zuvor zwei oder drei Männerstimmen gehört. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen blieb ergebnislos.

Es stellte sich heraus, dass die Täter nicht in den Getränkemarkt gekommen waren und demnach auch nichts gestohlen wurde. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der Flüchtige war etwa 1,75 Meter groß, hatte dunkle kurze Haare und war dunkel gekleidet.

Die Polizei hofft auf Zeugen. Telefon: 0621/1743310.