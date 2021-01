Mannheim. (pol/kaf) Auf der Bundesstraße B36 kommt es ab der Abfahrt Mannheim-Rehinau in Richtung Mannheim nach einem Unfall zu Behinderungen. Wie die Polizei mitteilt, waren an der Kollision am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr mehrere Fahrzeuge beteiligt. Ein Auto geriet dabei in Brand. Derzeit wird der Verkehr auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Weitere Informationen folgen.