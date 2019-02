Mannheim. (pol/sdm) Zu einer feigen Fahrerflucht ist es in Mannheim gekommen. Die Polizei berichtet, dass am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr ein Autofahrer beim Abbiegen von der Röntgenstraße in die Bibienastraße einen 16-jährigen Radfahrer erfasst hat. Der Jugendliche stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich am Bein.

Der Fahrer eines schwarzen Pkw kümmerte sich nicht um die Angelegenheit und machte „sich aus dem Staub“. Ein Zeuge, der auf den Unfall aufmerksam geworden war, brachte den Jungen nach Hause. Seine Mutter begab sich anschließend mit ihm in ein Krankenhaus, danach meldet sie den Vorfall der Polizei.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Sie sollen sich beim Revier Mannheim-Oststadt unter der Nummer 0621/1743310 melden.