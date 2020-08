Mannheim. (pol/mare) In Mannheim hat sich am Montagabend ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ereignet. Das berichtet die Polizei.

Demnach kam es gegen 17.40 Uhr in E5 an der Haltestelle Rathaus zu dem Unfall. Hier fuhr eine 24-jährige VW-Fahrerin auf der Straße zwischen den Quadraten E5/E6 in Richtung Schloss. An der Kreuzung zu den Quadraten D5/D6 übersah die 24-Jährige eine von links kommende Straßenbahn der Linie 4, die Vorfahrt hatte, und kollidierte mit dieser.

Durch den Zusammenstoß wurde ihre 54-jährige Beifahrerin leicht verletzt und vorsorglich in eine Mannheimer Klinik gebracht. Die Unfallverursacherin und ein ebenfalls 2-jähriges Kind, das ebenfalls im Auto saß, blieben unverletzt.

An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro und am VW ein Schaden in Höhe von gut 5000 Euro.