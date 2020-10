Mannheim. (cab) Die Polizei hat am Freitagabend eine Gaststätte in den E-Quadraten der Mannheimer Innenstadt geschlossen. Das teilte das Polizeipräsidium am Wochenende mit. Die Wirtschaft war demnach mit 80 Gästen überfüllt gewesen. Mund- und Nasen-Schutz trug nicht jeder, und getanzt wurde auch noch. Zudem waren die Listen zur Kontaktverfolgung nur in wenigen Fällen ausgefüllt und wenn, dann nur unvollständig. Die Gäste mussten gehen, und auf den Wirt komme ein "empfindliches Bußgeld" zu, hieß es.

Die Polizei hatte an diesem Abend gemeinsam mit dem städtischen Ordnungsdienst nicht nur Kneipen in den Quadraten kontrolliert, sondern auch im Jungbusch. Hier fanden die Beamten in zwei Gaststätten zudem insgesamt vier illegal betriebene Glücksspielautomaten. Die Geräte wurden ausgeschaltet und rund 3000 Euro eingespieltes Geld sichergestellt.

Hintergrund der Kontrollen waren die stark steigenden Corona-Zahlen im Stadtgebiet. So stieg die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Samstag auf 120,4 und am Sonntag auf 123,6. Die Beamten überprüften, ob die Bestimmungen der Corona-Verordnung samt Sperrzeiten und Alkoholausschank sowie die damit zusammenhängenden Hygienevorschriften in den Gaststätten eingehalten werden. Zuletzt hatte es hier zahlreiche Verstöße gegeben. Rund 20 Polizisten sowie sechs Mitarbeiter des Besonderen Ordnungsdienstes und der Gaststättenabteilung der Stadt Mannheim waren im Einsatz und nahmen sich insgesamt 15 Gaststätten vor. Abgesehen von dem Betrieb in den E-Quadraten fiel die Bilanz der Polizei gut aus.

Die Auflagen seien größtenteils eingehalten worden. Verstöße gegen das Tragen des Mund- und Nasen-Schutzes und die Abstandsregeln habe es nur in Einzelfällen gegeben. Außerdem seien die Nachlässigen einsichtig gewesen. Also reichte es, auf die Regeln nochmals hinzuweisen. Und das werde man auch in Zukunft tun, betonte Mannheims Polizeipräsident Andreas Stenger.

Er gestand zu, dass die aktuelle Lage den Menschen viel Disziplin abverlange. Und: "Es geht uns nicht darum, möglichst viele Bußgelder zu erheben. Vielmehr soll die Einsicht in die Notwendigkeit der drastischen Einschnitte zur Eindämmung der Corona-Pandemie erhöht werden." Wer aber meine, so Stenger, sich über die Corona-Regeln hinwegsetzen zu können, der werde konsequent zur Kasse gebeten.