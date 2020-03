Mannheim. (car/pol) Am Mittwochmorgen gegen 10.15 Uhr ereignete sich in einer Firma in Mannheim auf der Friesenheimer Insel einen Arbeitsunfall.

Ein 58-Jähriger aus Saarbrücken befand sich in der Ölhafenstraße auf dem Hof einer dortigen Firma. Dort wollte er nach Angaben der Polizei die Plane seines Anhängers lösen, um diesen anschließend zu entladen. Er trug vorschriftsmäßig einen Schutzhelm.

Der Mann stieg mit einer Leiter auf den Anhänger. Auf dem obersten Steg rutschte er ab und fiel aus einer Höhe von etwa 3,5 Metern auf den Boden. Hierbei verletzte er sich im Bein- und Hüftbereich.

Ein verständigter Notarzt brachte den Mann in ein Krankenhaus. Laut derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei besteht keine Lebensgefahr.