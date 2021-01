Mannheim. (pol/make) Ein 37-jähriger Mann ist am Dienstagabend in der Mannheimer Innenstadt von einem Unbekannten überfallen worden. Er hielt sich laut Polizei gegen 18.30 Uhr in der Straße zwischen den Quadraten H2 und J2 auf, als er mit einem nicht bekannten Gegenstand unvermittelt einen kräftigen Schlag gegen den Hinterkopf erhielt. Er erlitt dabei eine Platzwunde und fiel zu Boden.

Im weiteren Verlauf kam es zum Gerangel zwischen Täter und Opfer, bei dem der Angreifer dem 37-Jährigen den Pass und Bargeld aus der Jackentasche zog. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Das deutlich alkoholisierte Opfer begab sich umgehend zum nahegelegenen Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Aufgrund seines Rauschs, ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille, konnte der 37-Jährige keine näheren Angaben zum Täter machen.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444, zu melden.