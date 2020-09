Mannheim. (pol/mare) Ein 21-jähriger Mann hat am Samstagmorgen einen Sicherheits-Mitarbeiter im Zug auf der Fahrt von Mannheim nach Karlsruhe angegriffen. Das teilt die Polizei mit.

Die Zugbegleiterin wollte zunächst den Fahrschein des Fahrgastes kontrollieren. Was diesem nicht gefiel und in einer verbalen Auseinandersetzung mündete. Da der junge Mann äußerst aufgebracht war, rief die Zugbegleiterin einen Sicherheits-Mitarbeiter der Bahn hinzu.

Der 21-Jährige wollte nun aber fliehen, was der Security-Mann verhinderte. Der Fahrgast trat so nach dem Mann und griff ihn weiter an. Der Sicherheits-Mitarbeiter setzte dann Pfefferspray ein.

In Graben-Neudorf wurde der 21-Jährige beim Halt von der Polizei festgenommen. Der 41-jährige Sicherheits-Mitarbeiter suchte einen Arzt auf. Die Polizei ermittelt nun gegen den 21-Jährigen wegen Körperverletzung.