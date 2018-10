Mannheim. (pol/mare) Bereits am vergangenen Donnerstag gegen 15.50 Uhr wurde eine 19-Jährige am Bahnhof in Neckarau belästigt und beleidigt. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Ein Mann sprach die junge Frau demnach auf Englisch an im Versuch, sich ihr anzunähern. Er wurde von ihr zunächst ignoriert. Der Unbekannte unternahm weitere Annäherungsversuche, packte die junge Frau schließlich am Arm und hielt sie kurz fest. Die 19-Jährige lief davon, der Unbekannte beleidigte sie daraufhin.

Die Frau beschreibt den Mann wie folgt: Zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dunkle Hautfarbe, muskulöse Figur. Er trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Daunenjacke und eine dunkelblaue Jeans.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, können sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1744444, in Verbindung setzen.