Mannheim. (pol/mare) Für eine Beute von 20 Euro ist ein 18-Jähriger im Gefängnis gelandet. Das berichten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung.

Der 18-Jährige war am Samstagmorgen gegen 7 Uhr in eine Gaststätte in der Käfertaler Straße in Mannheim eingebrochen. Er trug während der Tat ein Butterfly-Messer bei sich, das per Waffengesetz verboten ist.

Während der junge Mann die Gaststätte durchsuchte, stand ein Komplize vor dem Gebäude Schmiere. Der 18-Jährige fand drinnen indes 20 Euro Münzgeld als Beute.

Währenddessen wurde die Alarmanlage der Wirtschaft ausgelöst und die Besitzerin auf den Einbruch aufmerksam. Sie überraschte den ungebetenen Gast und versuchte noch, ihn beim Abhauen festzuhalten. Vergeblich. Den beiden Einbrechern gelang die Flucht.

Die Besitzerin verständigte die Polizei, die sofort nach den Tätern fahndete. Und tatsächlich: In der Nähe der Gaststätte fand eine Streife den 18-Jährigen - er hatte das Messer dabei und Sachen, um sich zu maskieren. Die Beamten nahmen den Mann fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der 18-Jährige am Sonntag dem Bereitschaftsdienstrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ gegen ihn Haftbefehl. Er wurde danach in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.