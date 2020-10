Käfertal. (pol/ahn) Schwerer räuberischer Diebstahl und schwere räuberische Erpressung - das sind die Vorwürfe, denen sich ein 45-jähriger Mann ausgesetzt sieht. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurde gegen ihn am Freitagnachmittag, 2. Oktober, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl erlassen.

Am Samstag, 26. September, soll der Tatverdächtige gegen 17.23 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Waldstraße in Mannheim betreten haben. Dabei soll er eine Flasche Alkohol aus dem Warensortiment in seine Hosentasche eingesteckt haben, ohne diese jedoch zu bezahlen. An der Kasse habe er nur eine Flasche Bier bezahlen wollen. Eine Angestellte bemerkte dies und sprach den Tatverdächtigen darauf an. Daraufhin soll dieser geäußert haben, dass er bewaffnet sei. Gleichzeitig soll er auf das Griffstück einer Pistole gedeutet haben, die in der Tasche seiner Hose steckte. Die Angestellte ließ den Tatverdächtigen daraufhin mit der unbezahlten Flasche ziehen.

Außerdem soll der Tatverdächtige wenige Stunden später ein Ehepaar im Stadtteil Gartenstadt an der Haustür ihrer Wohnung mit gezückter Pistole bedroht und sie zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben. Nachdem ihm das Paar 200 Euro gegeben hatte, soll er das Anwesen verlassen haben. Hierbei soll er das Ehepaar mit dem Leben bedroht haben, wenn es die Polizei verständigen würde.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen. So wurde er nun von Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim vorläufig festgenommen. Er wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und nach der Eröffnung des Haftbefehls wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Inwieweit es sich bei den verwendeten Pistolen um scharfe Schusswaffen oder um Attrappen gehandelt hat, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim.