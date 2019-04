Mannheim. (pol/van) Unbelehrbar scheint ein 40-Jähriger zu sein. Denn der hatte eigentlich Hafturlaub über die Osterfeiertage. Doch am Ende klickten für ihn die Handschellen - schon wieder.

Aber von vorne: Der Polizei wurde am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr eine Ruhestörung in einem Café in der Nackarstadt gemeldet. Zuvor war nach dem 40-Jährigen gefahndet worden, weil er sich nicht an seine Auflagen hielt, nämlich, die, sich an einer vorgegebenen Urlaubsadresse aufzuhalten. Es stellte sich heraus, dass der gesuchte Mann in dem Lokal für die Ruhestörung sorgte. "Für ihn war die Feier kurzerhand beendet", teilt die Polizei weiter mit. Er wurde festgenommen und wieder in die JVA Mannheim gebracht. Mit weiteren Hafterleichterungen wird er in naher Zukunft wohl nicht rechnen brauchen, so die Beamten weiter.