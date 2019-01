Mannheim. (pol/mare) Was hatte die 27-jährige Frau mit den gestohlenen Dokumenten vor? Diese Frage beschäftigt derzeit die Polizei. Wie die Beamten mitteilen, wurde die junge Frau am Samstag am Mannheimer Bahnhof erwischt.

Die 27-Jährige stand merklich unter Drogeneinfluss und wurde daher kontrolliert. Die Beamten fanden dabei Amphetamin und acht Ausweise: Drei EC-Karten, eine Gewerbe- und Krankenversicherungskarte, ein Führerschein eines 31-jährigen Mannes und zwei Personalausweise, die einer 50-jährigen und einer 43-jährigen Frau gehören. Diese waren zuvor als gestohlen gemeldet worden.

Die polizeibekannte 27-Jährige gab an, die Ausweise am Freitag von einem Bekannten bekommen zu haben. Die Polizei ermittelt nun, ob die 27-Jährige mit den Ausweisen Straftaten begehen wollte. Ermittelt wird gegen die Frau auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Unterschlagung.