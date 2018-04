Mannheim-Neckarau. (pol/mare) Der Feuerteufel von Neckarau hat wieder zugeschlagen. Das berichtet die Polizei.

Am Dienstagabend hat wieder ein Auto gebrannt. Kurz nach 23 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen brennenden Skoda auf einem Firmenparkplatz in der Wilhelm-Wundt-Straße informiert. An dem Fahrzeug war das linke Vorderrad in Brand geraten. Die Flammen konnten durch die Polizeibeamten noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Die Brandspezialisten des Kriminalkommissariats Mannheim haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen ist Brandstiftung nicht auszuschließen und ein Zusammenhang mit weiteren Bränden im Stadtteil Neckarau in zurückliegender Zeit wahrscheinlich.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444 zu melden.