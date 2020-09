Mannheim. (pol/lyd) Am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Sattelzug, der zunächst in Schlangenlinien und in langsamer Geschwindigkeit auf der A5 In Richtung Süden, dann auf der A656 in Richtung Mannheim unterwegs war, teilt die Polizei mit. Noch während der Mitteilung über Notruf beobachtet der Zeuge wenige Minuten später, wie der Sattelzug mehrere Warnbaken im Baustellenbereich der A656 umfuhr und teilweise beschädigte. Hierbei entstand geringer Sachschaden.

Die eingesetzte Streife der Autobahnpolizei Mannheim konnte den Sattelzug im Bereich der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim schließlich stoppen. Bei der Kontrolle des 41-jährigen polnischen Sattelzugführers stellten die Beamten starken Alkoholgeruch und deutliche Auffälligkeiten fest, die den Verdacht der Trunkenheit im Verkehr bestätigten.

Ein Alkoholvortest konnte nicht durchgeführt werden, weshalb dem Fahrer im Anschluss eine Blutprobe in den Räumen der Autobahnpolizei Mannheim entnommen wurde. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Zeugen, sowie weitere Geschädigte, welche den Vorfall oder die Fahrweise des Beschuldigten ebenfalls wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit den Beamten der Verkehrsgruppe Bundesautobahn unter der Telefonnummer 0621/470930) in Verbindung zu setzen.