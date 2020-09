Heidelberg-Handschuhsheim. (kaz) Der "Hendsemer Eiskeller", der neue Veranstaltungsort im Heidelberger Norden, hat eine hervorragende Akustik. Dies war bei der offiziellen Einweihung spürbar, bei der die Cellistinnen Anne Leitz und Selma Krause das Publikum beeindruckten. Ein prima Auftakt für eine künftige Kulturstätte, in der Konzerte, Lesungen, aber auch private Feiern stattfinden können.

Stefan Hohenadl vom städtischen Kulturamt kann so eine Veranstaltungsstätte, entstanden in Privatinitiative, nur gutheißen. Auch Jürgen Grieser, zweiter Vorsitzender des Stadtteilvereins Handschuhsheim, ist vom historischen Ambiente des Kellers begeistert.

Doch wie kam es dazu? Wer steckt dahinter und hat im wahrsten Wortsinn alles "ausgegraben"? Es ist Heidrun Schlechter, Immobilien-Fachfrau mit familiären Wurzeln in Handschuhsheim. Sie kaufte vor einigen Jahren das Anwesen in der Dossenheimer Landstraße 42 (Ecke Friedensstraße).

Dort hatte Peter Gilbert im Jahr 1878 das Gasthaus "Bierquelle" mit eigener Brauerei eröffnet. Dies schien ein lukratives Geschäft zu werden, weil die Dossenheimer Landstraße gerade zur Hauptverkehrsstrecke für Durchreisende wurde. Um das Bier frisch zu halten, benötigte er besagten Eiskeller – denn Strom aus der Steckdose und Kühlschränke gab es natürlich noch nicht. Also nutzte man Eisschränke oder eben Eiskeller, in die aus Flüssen und Seen gehauene Natureisblöcke über eine Rutsche gelangten. Zwischen Lehmboden und Mauerwerk hielten sie sich erstaunlich lange.

Von der Friedensstraße aus betrachtet ist der Eiskeller überdies ein spätklassizistisches Gebäude mit zwei schönen Säulen. Es ist auch Teil des digitalen Rundgangs durch Handschuhsheim, den der Stadtteilverein gerade um zwei Stationen erweiterte. Der Außenbereich kann bei einer Anmietung mit genutzt werden, die Küche im Erdgeschoss ist auf dem neuesten Stand.

Die "Deko" ist originell, dazu wird die Geschichte des Eiskellers auf Informationstafeln erneuert. Er hat inzwischen einen Notausgang und damit auch eine Empore, von der man einen guten Überblick hat. Bis der Keller so aussah wie jetzt, dauerte es gut zwei Jahre. Denn zu Beginn fand Heidrun Schlechter viele Trümmer vor, die alte Sandsteintreppe war ausgetreten. Das Mauerwerk stand da noch vergleichsweise gut da.

Die Veranstaltungsstätte kann zwar schon genutzt und gemietet werden, wegen Corona ist die Besucherzahl jedoch noch begrenzt. Statt 60 Menschen dürfen derzeit nur rund 20 hinein.