Von Julia Lauer

Heidelberg. Mit der Bundestagswahl wurden die Weichen für die Zukunft in Deutschland neu gestellt. Aber was erwartet uns überhaupt und was ist zu beachten, damit künftigen Generationen ein gutes Leben gelingt? Im RNZ-Gespräch erklärt Eike Wenzel (54), der in Handschuhsheim das Institut für Trend- und Zukunftsforschung betreibt, wie unsere Arbeitstage künftig aussehen, wie sich das Einkaufen in Heidelberg verändert – und warum Parkplätze in der Innenstadt überflüssig werden.

Herr Wenzel, Sie sind Zukunftsforscher. Haben Sie Angst vor der Zukunft?

Ängste habe ich schon, auch wegen der Zukunft meiner Kinder. Aber es kann auch gutgehen: Wenn wir es in der Landwirtschaft, in der Energieversorgung, in der Mobilität – kurz: in vielen Bereichen – schaffen, ausschließlich regenerative Ressourcen zu nutzen. Dieses Thema ist mir wirklich wichtig, deshalb habe ich dazu auch ein Buch geschrieben. Wichtig ist, das Thema Klimawandel mit der Ungleichheit zu verknüpfen. Denn auch sie liegt im Trend. Sie nimmt zu, und zwar weltweit.

Was sind weitere große Veränderungen, die uns bevorstehen?

Der Klimawandel steht auf Platz eins, damit hängen weitere Dinge wie die Rohstoffknappheit und die Energiewende zusammen. Im Heidelberger Institut für Trend- und Zukunftsforschung haben wir auf der Basis wissenschaftlicher Daten 15 Mega-Trends identifiziert. So lässt sich beispielsweise auch eine Neo-Urbanisierung beobachten, seit 2008 leben weltweit mehr Menschen in der Stadt als auf dem Land. Migration wird normal. Politisch entsteht eine multipolare Weltordnung, die nicht nur um die USA kreist. Und die Digitalisierung nimmt zu, das gilt für sämtliche Lebensbereiche, für die Arbeit etwa oder auch fürs Gesundheitswesen.

Gerade liegt die Bundestagswahl hinter uns. Haben Sie den Eindruck, die Parteien haben die zukunftsweisenden Fragen erkannt?

Nein. Insbesondere die Grünen haben ihr transformatives, gestaltendes Potenzial versteckt, und das war immer ihre Kraft. Annalena Baerbock hat genauso wie Armin Laschet versucht, die Bevölkerung in Sicherheit zu wiegen. Diese Sicherheit gibt es nicht. Denn wir brauchen die Transformation hin zur post-fossilen Gesellschaft. Und das bedeutet nun einmal eine drastische Umwälzung. Diesen Herausforderungen müssen wir uns stellen.

Welche Koalition trägt den drängenden Themen denn am ehesten Rechnung?

Natürlich die Ampel. Grüne und Gelbe kann man zusammenbringen. Wir haben die Natur jahrelang ausgebeutet. Jetzt geht es darum, eine dekarbonisierte Ökonomie möglich zu machen. Dafür brauchen wir einen neuen Schulterschluss zwischen unternehmerischer und staatlich gelenkter Forschung.

Aber entsteht Innovation nicht gerade jenseits der staatlichen Lenkung?

So argumentiert auch die FDP, aber das ist falsch. Das zeigt zum Beispiel das iPhone. Da steckt Forschung drin, deren Entwicklung von der Nasa und auch von der US-amerikanischen Regierung angestoßen wurde. Der Staat hat die Fähigkeit, die entscheidenden Weichen für Grundlagenforschung zu stellen und somit letztlich auch dazu, Innovationen zu steuern. So lassen sich Arbeitsplätze sichern, und neue entstehen.

Wie sieht die Zukunft der Arbeit denn aus?

Im Moment kehren viele Menschen aus dem coronabedingten Homeoffice zurück. Die Digitalisierung der Arbeit und der Bildung wird weiter zunehmen, und dadurch werden mehr Lebensstile möglich sein als heute. In den nächsten Jahren werden wir vor allem damit anfangen müssen, Pflegearbeit zu bezahlen. Das gilt sowohl für die Arbeit an alten Menschen wie auch für die Kindererziehung – Aufgaben, die heute vor allem Frauen übernehmen. Ein Arbeitstag könnte künftig so aussehen, dass wir ein Drittel des Tages in unserem Beruf tätig sind und damit Geld verdienen, ein Drittel unseres Arbeitstages für die Arbeit am Mitmenschen aufwenden, was ebenfalls vergütet wird, und dass wir ein Drittel des Tages mit einem ehrenamtlichen Engagement für die Gemeinschaft verbringen.

Das heißt, trotz fortschreitender Digitalisierung müssen wir auch in Zukunft arbeiten und können uns nicht auf ein Grundeinkommen verlassen?

Das Grundeinkommen funktioniert nicht – dafür glaube ich, die menschliche Natur gut genug zu kennen. Etwas geschenkt zu bekommen, ohne dafür etwas tun zu müssen: Das geht nicht gut. Innovationen kosten Geld, und auch das Gesundheits- und Sozialsystem gilt es zu erhalten. Ganz ohne Wachstum kommen wir deshalb also nicht aus. Nach Zahlen des Club of Rome, einer internationalen Vereinigung mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, reicht ein Prozent Wachstum aber aus, um ebendas zu sichern und dennoch nachhaltig zu leben.

Sie gehören dem baden-württembergischen Nachhaltigkeitsrat an und beraten somit auch die Politik. Hat Oberbürgermeister Eckart Würzner Sie auch schon einmal um Rat gefragt?

Für Heidelberg haben wir noch nicht gearbeitet, aber Oberbürgermeister Würzner gehört dem Nachhaltigkeitsrat ebenfalls an, weshalb ich ihn regelmäßig treffe – auch wenn er an den Sitzungen nicht so regelmäßig teilnehmen kann wie ich.

Wenn in Heidelberg neuer Wohnraum entstehen soll, ruft das regelmäßig Umweltschützer auf den Plan, die die Versiegelung von Flächen kritisieren. Wie erleben Sie diesen Konflikt?

Heidelberg ist ein gutes Beispiel dafür, dass Wohnen vielerorts zum Spekulationsobjekt geworden ist. Die Ungleichheit der Gesellschaft verschärft sich, weil das Wohnen hier für viele Menschen nicht mehr bezahlbar ist. Wenn wir wollen, dass hier künftig Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft leben, führt an einer weiteren Nachverdichtung und einer Bauweise in die Höhe kein Weg vorbei. Zu überlegen ist auch der Rückkauf von Wohnraum. Städte wie Wien machen das vor.

Und die Altstadt: Wie sieht sie in Zukunft aus?

Die Innenstadt wird vor allem den Radfahrern und Fußgängern gehören, im Zentrum wird es bis auf ein paar autonome Fahrzeuge, die vom Öffentlichen Personennahverkehr gesteuert werden, keine Autos mehr geben. Auch Parkplätze brauchen wir dann nicht mehr. Weiterhin werden wir eine Vielzahl von Geschäften vorfinden: Inhabergeführte Läden gehören ebenso dazu wie Geschäfte ohne Kassen. In den USA gibt es schon 300 solcher Läden, die den Einkauf über das Internet und das Smartphone erfassen. Auch bei uns wird es das geben.

Info: Eike Wenzel (2021): "Das neue grüne Zeitalter". Redline-Verlag, 320 Seiten, 22 Euro.