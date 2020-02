Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es war eine emotionale, aber fair geführte Debatte im mit 250 Besuchern ausgebuchten Alten Saal des Theaters. Erstmals trafen beim RNZ-Forum am Montagabend die Befürworter und Kritiker der aktuellen Sanierungspläne für die Stadthalle aufeinander. Chefredakteur Klaus Welzel hatte die Kontrahenten an einen Tisch geholt und lenkte die Diskussion immer wieder in sachliche Bahnen. Mit ihm auf dem Podium saßen Oberbürgermeister Eckart Würzner als Hausherr, "Heidelberger Frühling"-Intendant Thorsten Schmidt als einer der wichtigsten Nutzer der "guten Stube", Architekt Felix Waechter und Albertus Bujard von der Bürgerinitiative "Konzertfreunde der Stadthalle". Letztere setzt sich für eine behutsame Sanierung der Stadthalle ein und kritisiert vor allem die von Waechter vorgeschlagenen automatischen Hubböden, mit denen sowohl ein aufsteigendes Gestühl als auch ein ebener Saal in der sanierten Stadthalle möglich wäre. Wie schon beim Eingangsapplaus deutlich wurde, hatte Bujard besonders viele Unterstützer im Publikum sitzen.

Kontrovers diskutierten Architekt Waechter, Intendant Schmidt, RNZ-Chefredakteur Welzel, Oberbürgermeister Würzner und „Konzertfreund“ Bujard (v.l.) im Theater miteinander. Foto: Rothe

Wie ist der Stand der Dinge? Das wollte Welzel gleich zu Beginn des zweistündigen und dennoch sehr kurzweiligen RNZ-Forums von Architekt Waechter wissen. Seine Antwort: Seit August seien zwei Restauratoren am Werk, die in der Stadthalle Schicht für Schicht freilegen. Die Pläne würden derzeit so weit fertiggestellt, dass Ende März der Bauantrag gestellt werden könnte. Im Groben sei man noch im Zeitplan, sodass zum Eröffnungskonzert des "Heidelberger Frühling" im Frühjahr 2022 die Stadthalle, die seit August 2019 geschlossen ist, wieder öffnen könnte. Die reine Sanierung mit Verbesserung des Künstlerbereichs und der Technik würde 28 bis 29 Millionen Euro kosten. Dank der Riesenspende von Octapharma-Gründer Wolfgang Marguerre können aber die Gesamtkosten für die aktuellen Sanierungspläne in Höhe von 33 Millionen Euro gedeckt werden.

Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Dass die Stadthalle saniert werden muss, darin sind sich sowohl die "Konzertfreunde" als auch alle Nutzer und die Stadt einig. Eckart Würzner fühlt sich an die Sanierung des städtischen Theaters erinnert: "Als ich Oberbürgermeister wurde, war das geschlossen." Und auch in den Augen von Architekt Felix Waechter war die Stadthalle von der Schließung bedroht. Das Veranstaltungshaus sei "technisch abgängig". Die Leitungen seien völlig veraltet, der Brandschutz und die Barrierefreiheit nicht gewährleistet. Gegen Vieles, was Waechter verbessern möchte, haben auch die "Konzertfreunde" nichts. So soll es nach der Sanierung einen "Bypass" vom Eingangsfoyer zum Meriansaal geben. Dafür muss ein Teil des großen Saals mit Glas abgetrennt werden. Auch der Portikus zur Neckarseite hin soll verglast und für Veranstaltungen genutzt werden. Weitere Verbesserungen sind neue Garderoben für das Orchester, eine neue Lüftungsanlage und eine bessere Strukturierung der Kellerräume.

Hintergrund Emotionen beim RNZ-Forum: Die Sprüche des Abends > Thorsten Schmidt zum Umstand, dass in der Stadthalle bislang Nebenräume als Orchestergarderobe genutzt werden müssen: "Wenn ich mit Gästen hinter die Bühne gehen will, um Solisten [+] Lesen Sie mehr Emotionen beim RNZ-Forum: Die Sprüche des Abends > Thorsten Schmidt zum Umstand, dass in der Stadthalle bislang Nebenräume als Orchestergarderobe genutzt werden müssen: "Wenn ich mit Gästen hinter die Bühne gehen will, um Solisten zu beglückwünschen, sehen wir häufig erst einmal einen blankgezogenen Männerpo." > Felix Waechter zur Tatsache, dass es nach der Sanierung nur noch 1022 Sitzplätze geben wird: "Durch den Bypass vom Eingangsfoyer in den Meriansaal werden wir im großen Saal ein paar Sitzplätze verlieren. Dafür haben wir dann von allen Plätzen gute Sichtbeziehungen zur Bühne. Bis auf die Säulen, die bleiben natürlich." > Albertus Bujard zur Frage, wie sich die "Konzertfreunde" zusammengefunden haben: "Wir sind teilweise befreundet und wollten eine Alternative aufzeigen zum Entwurf eines Architekten, der ohne Wettbewerb ausgesucht worden ist." > Albertus Bujard erklärt, warum an der Stadthalle in seinen Augen möglichst wenig verändert werden sollte: "Historische Räume dürfen nicht überfordert werden. Schließlich ist Heidelberg im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert worden, wir haben noch alles." > Thorsten Schmidt als Antwort auf Bujard: "Gustav Heinemann hat einmal gesagt: Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte." > Eckart Würzner wundert sich, dass eine von einem privaten Mäzen komplett bezahlte Sanierung solche Diskussionen auslöst: "Meine Kollegen im Städtetag schütteln, wenn ich das erzähle, nur den Kopf. Wir geben der Stadthalle doch eine Perspektive, wir werden das alles ganz sauber machen und es wird komplett bezahlt." > Eckart Würzner zur Frage, ob die Bürger bei der Auswahl der Stühle mitsprechen sollten: "Wir haben bei der Sanierung des Theaters eine Stuhlkommission gegründet. Ich saß auch darin. Dank unserer Entscheidung haben aber jetzt Besucher über 1,80 Meter Probleme mit ihren Beinen. Sie sehen, wir dürfen uns nicht immer auf die Meinung sogenannter Experten verlassen." > Zuhörerin Marika Osterholt-Jung zur Frage der Hubpodien: "Ich wünsche mir ein aufsteigendes Gestühl. Ich muss das Orchester sehen, sonst kann ich mir auch zuhause eine CD anhören." > Zuhörer Georg Schmidt-Thomée: "Wir müssen uns überlegen, welche Traditionen uns wichtig sind. Unwichtige können wir aufgeben. Wie die, dass die Akustik für die Leute, die bislang unter den Balkonen in der Stadthalle sitzen, bescheiden ist."

[-] Weniger anzeigen

Wo liegt dann der Streitpunkt? Sowohl die "Konzertfreunde" als auch Waechter möchten das Hörerlebnis für Konzertbesucher in der Stadthalle verbessern. Doch sie wollen dabei ganz unterschiedliche Wege gehen. "Der Raum ist fast quadratisch", so Waechter. Daher könne die Akustik vor allem durch ein aufsteigendes Gestühl erreicht werden. Damit aber auch Veranstaltungen mit ebenem Boden stattfinden können, seien automatisch ausfahrbare Hubpodeste nötig.

"Wir würden den Saal aber gerne so erhalten, wie er ist", sagt dagegen Albertus Bujard. Die Pläne von Waechter würden auf die Sinneswahrnehmungen der Zuhörer keine Rücksicht nehmen. Ein aufsteigendes Gestühl zerstöre die "Festlichkeit und Harmonie" des Saals. Bujard sprach in diesem Zusammenhang sogar von einer "Zerstückelung". Wegen der ausfahrbaren Seitenwände, die nicht nur als Sicherung, sondern auch als Schallreflektoren dienen sollen, würden die Besucher der Stadthalle dann wie in einer Wanne sitzen. Bujard vermisst vor allem die Bürgerbeteiligung. Die Waechter-Pläne seien alternativlos übernommen worden. "Wir stellen infrage, dass der Aufwand der Sanierung das Ergebnis lohnt." Wichtige Fragen zur Statik und zum Denkmalschutz seien noch offen. Und trotzdem habe der Haupt- und Finanzausschuss grünes Licht gegeben.

Meinungen zum Sanierungsentwurf der Heidelberger Stadthalle



















Waechter wies die Kritik weit von sich. "Ich kann den Saal auch in Zukunft so nutzen, wie er heute ist. Der Saal wird als Ganzes erlebbar bleiben." In dieser Variante sei der Saal aber für große Orchester nicht optimal geeignet. "Diejenigen, die jetzt behaupten, in der Stadthalle gebe es eine tolle Akustik, haben meist Plätze auf der Empore oder in der Saalmitte", so der Intendant des Heidelberger Frühlings, Thorsten Schmidt: "Auf den schlechten Plätzen unter den Balkonen höre ich aber schlecht und sehe nichts." Langfristig wünscht sich Schmidt daher die Hubpodien und Bedingungen, die national und international wettbewerbsfähig sind.

Für welche Fragen interessierte sich das Publikum? Dieter Strommenger sorgte sich um die Grundwasserproblematik, wenn das Fundament wegen der Hubpodien abgesenkt werden muss. Karin Weber fürchtet, dass es noch Probleme mit dem Denkmalschutz geben könnte. Anwohner und Bezirksbeirat Gerd Guntermann forderte, dass es bei der Anlieferung vor Veranstaltungen weniger Lärm geben sollte. Wieder andere fragten sich, welche Ausmaße ein unterirdischer Technikraum unter dem Montpellierplatz annehmen muss. Einige dieser Fragen konnten nur angerissen werden. Und trotzdem blieb für Chefredakteur Welzel ein Ergebnis des Abends, dem viele mit Beifall zustimmten: "Das wir uns überhaupt hier getroffen haben, ist schon ein Erfolg."

Info: Weitere Artikel zum Thema finden Sie unter www.rnz.de/stadthallenumbau. Auf einer neuen Internetseite der Stadt Heidelberg gibt es viele Informationen zur Sanierung: www.stadthalle.heidelberg.de.