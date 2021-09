Heidelberg. (pne) Man begegnet ihnen derzeit in der gesamten Stadt: den unzähligen Wahlplakaten, die sich an Masten und Laternen emporwinden. Ihre schiere Menge sorgt offensichtlich auch die Verwaltung – so sehr, dass sie sich gezwungen sah, wenige Tage vor der Wahl eine E-Mail an die politischen Parteien und Gruppierungen zu senden, mit der Bitte, überschüssige Wahlplakate von den Masten zu entfernen.

Ein Stadtsprecher bestätigte am Dienstag gegenüber der RNZ, dass diese Mail am 16. September versandt wurde. "Sie enthält im Wesentlichen eine Erinnerung an die Regelungen in den Plakatierungserlaubnissen, wie Plakate an Lichtmasten befestigt werden dürfen." Die Parteien seien gebeten worden, bestimmte Stellen zu überprüfen und die Wahlplakate gegebenenfalls abzunehmen, so der Sprecher.

Laut städtischer Vorgabe – sie ist auch Bestandteil der Plakatierungserlaubnis – dürfen die Plakate, die an einem Mast hängen, zusammengenommen höchstens das Ausmaß zweier DIN-A1-Plakate beziehungsweise eines DIN-A0-Plakates haben. Mehr Plakatfläche sollte dem Stadtsprecher zufolge an einem Lichtmast nicht hängen. Der Grund: Nach Auskunft der Stadtwerke Heidelberg werde "durch eine Überbelegung der Lichtmasten mit Wahlplakaten die Statik stark beeinträchtigt". Somit bestehe eine "potenzielle Gefahr", dass die Masten bei ungünstiger Wetterlage, also bei starkem Wind, umknicken könnten.

Auch vor der Gemeinderatswahl im Frühjahr 2019 hatte die Stadt verschiedene Parteien aufgefordert, falsch angebrachte Plakate zu entfernen. Für Aufsehen sorgte eine Straßenlaterne in Ziegelhausen, die fast der kompletten Länge nach mit Wahlplakaten "geschmückt" war. Die Stadt erklärte damals, nur selbst einzuschreiten und Plakate abzuhängen, wenn eine "akute Gefährdung der Verkehrssicherheit" bestehe.