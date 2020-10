Von Nils Schröpfer

Heidelberg. Für Bobo und seine Mädels legen sich die Tiergartenfreunde Heidelberg mal wieder richtig ins Zeug. Um den Ausbau des Gorilla-Geheges im Heidelberger Zoo zu unterstützen, überreichten sie am Dienstagnachmittag 30.000 Euro an Zoodirektor Klaus Wünnemann – zu dessen großer Begeisterung: "Wir bedanken uns herzlichst bei unseren treuesten Helfern. Solche Spenden sind sehr wichtig, um den Zoo ständig weiterzuentwickeln."

Mit der Zeit stiegen die Anforderungen an die Tierhaltung und Tiergesundheit. Deshalb muss auch im Heidelberger Tiergarten immer wieder investiert werden. Für den Flachlandgorilla Bobo und seine zwei Artgenossinnen sei das Gehege nicht mehr zeitgemäß. Und um das Gehege nach Plan zu erweitern, benötigt der Zoo insgesamt 2,1 Millionen Euro.

Für diesen stattlichen Preis soll die Gorilla-Gruppe ein modernes und abwechslungsreich gestaltetes Zuhause erhalten. Dazu gehören neue Klettermöglichkeiten und Ruheplätze, die auf der neuen Außenanlage entstehen sollen. "Primär wollen wir mit unserer Spende natürlich das Tierwohl fördern", erklärt Lothar Teichmann, zweiter Vorsitzender der Tiergartenfreunde. Das soll in erster Linie durch die Vergrößerung des Außengeländes passieren. Die aktuelle Fläche von 250 Quadratmetern soll sich dafür laut Angaben des Zoos verzwölffachen. Dafür wird eine noch ungenutzte Grünfläche vor dem Gehege einbezogen. Der Standort bleibt also derselbe.

"Durch den Umbau erhalten die Gorillas nicht nur mehr Freilauf, sondern auch ein interessanteres Zusammenleben", betont Wünnemann. Denn neben den Pinselohrschweinen soll auch eine kleinere Affenart mit in das neue Gehege einziehen. Diese neue Gemeinschaft könnte künftig auch mehr Besucher in den Zoo locken. Das erhoffen sich zumindest Zooleitung und Tiergartenfreunde.

Doch der Ausbau des Geheges hat noch einen anderen Hintergrund. Denn die Heidelberger Gorillas sind Teil eines europäischen Zuchterhaltungsprogramms. Die Flachlandgorillas sind in freier Wildbahn nämlich vom Aussterben bedroht. "Auch wir fühlen uns dem Erhalt seltener Tierarten verpflichtet", teilte der Vorsitzende der Tiergartenfreunde Jan Gradel in einer Vereinspublikation mit. Künftig soll es eine Ausstellung geben, in der die Zoobesucher nicht nur über die Biologie der Tiere, sondern auch über das Leben in den Regenwäldern informiert werden.

Bereits seit 2017 wird der Umbau geplant. Allerdings hat sich auch hier vieles durch die Corona-Pandemie verzögert. Sobald genügend Spendengelder da sind, kann mit dem Umbau begonnen werden. Ursprünglich sollte das Gehege laut den Tiergartenfreunden 2022 fertiggestellt werden.