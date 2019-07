Heidelberg. (pm/geko) Eine gute und eine schlechte Nachricht hat der Zoo Heidelberg jetzt bekannt gegeben. Die gute Nachricht: Die Besucher können nun das vier Wochen alte Robbenbaby Kano bei den ersten Schwimmübungen beobachten. Die schlechte Nachricht: Eine weibliche Mähnenrobbe musste im Alter von 25 Jahren eingeschläfert werden. Das Tier war unheilbar erkrankt, teilt der Zoo mit.

Vor vier Wochen, am 21. Juni 2019, kam Kano im Zoo Heidelberg zur Welt. Die ersten Lebenswochen hat das Jungtier mit seiner Mutter Kelo im Robbenhaus verbracht, um in Ruhe und sicher aufzuwachsen.

Junge Mähnenrobben können noch nicht so lange unter Wasser bleiben, wie ihre Erwachsenen Artgenossen, berichtet der Zoo. In Heidelberg dürften Mutter und Jungtier daher erst zurück in die Gruppe, wenn das Jungtier schwimmen und tauchen sicher beherrscht.

Das wird jetzt von Mutter und Nachwuchs im Mutter-Kind-Becken geübt und das können die Zoobesucher jetzt auch selbst beobachten. Mutter Kelo kümmert sich um den kleinen Robbenbullen und hat natürlich ein Auge auf Kano, berichtet der Zoo.

Trotzdem ist die Integration des Jungtieres in die Gruppe mit Risiken verbunden. Im Durcheinander einer Mähnenrobbengruppe könne es passieren, das sich Jungtiere verletzen oder beim Spielen ertrinken. Die Tierpfleger sollen deswegen darauf achten, dass die junge Robbe sowohl an Land als auch im Wasser schon möglichst sicher und geschickt ist, bevor es zu den Artgenossen ins große Becken geht. Dann wird er auch seinen Vater Atos aus der Nähe kennenlernen.

Robbe Sneaky (m.) beim täglichen Training in der Gruppe. Foto: Peter Bastian/Zoo Heidelberg

Der jüngste Nachwuchs der Gruppe wird aber das Robbenweibchen Sneaky nicht mehr kennenlernen. Das 25 Jahre alte Tier starb nur wenige Tage nachdem das Robbenbaby geboren war.

Bereits einige Monate lang habe Sneaky wegen einer immer wiederkehrenden Innenohrentzündung medizinisch versorgt werden müssen. Die Entzündung war offenbar schwer zu behandeln und soll auf den Gleichgewichtssinn übergegriffen haben.

Am Ende habe die Robbe an Orientierungslosigkeit gelitten und sich auf der Anlage nicht mehr zurechtgefunden. Da keine Hoffnung auf eine Verbesserung des Gesundheitszustandes bestanden hätte, entschieden Zooleitung, Tierärztin und Tierpfleger das Leiden der Robbe zu beenden.

Mähnenrobbe Sneaky kam 2007 im Alter von 12 Jahren aus einem französischen Zoo nach Heidelberg. Sie war das älteste Weibchen der derzeitigen Robbengruppe im Zoo Heidelberg.

Mähnenrobben werden durchschnittlich 20 Jahren alt – mit ihren 25 Jahren war Sneaky hochbetagt. Sie zählte damit zu den fünf ältesten Mähnenrobben innerhalb des Europäischen Zuchtprogramms.

Zuletzt lebte Sneaky mit Bulle Atos und den beiden Weibchen Lea und Kelo zusammen im Zoo Heidelberg. Die Gruppe habe sie als vollwertiges Mitglied angesehen und sie hätte sich mit ihren Artgenossen gut verstanden, berichtet der Zoo in seiner Mitteilung.