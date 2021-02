Heidelberg. (ani) Im Heidelberger Zoo sind zwei eineinhalb Jahre alte Edelpapageien abhandengekommen. Das grün-rote Männchen Kani und das blau-rote Weibchen Akela sind bei einer Freiflug-Trainingsstunde weggeflogen. Erik Diener, Vogelkurator im Zoo, kann sich das nur so erklären: "Sie müssen erschreckt worden sein." Denn normalerweise hörten die Tiere auf ihre Namen und kämen zu den Pflegern geflogen, wenn man sie rufe.

Mittlerweile hat das Weibchen wieder den Weg zurück aufs Zoogelände gefunden – "wir sind ihrer aber noch nicht habhaft geworden", so Diener. Das Männchen wird unterdessen auf der Neckarinsel in Wieblingen vermutet. Aus dieser Richtung kämen die Schreie, die bis in den Zoo zu hören seien.

Wer das Tier sieht, soll sich bitte unter Telefon 0162 / 3004717 melden.