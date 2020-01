Von Timo Teufert

Heidelberg. Wo bis zum Frühjahr 2019 das alte Elefantenhaus stand, wird im Heidelberger Zoo derzeit kräftig gearbeitet. Dort entsteht eine Trainingswand für die drei Elefantenbullen. An ihr sollen die Tierpfleger künftig das medizinische Training mit Kim Yadanar Minh, Ludwig und Tarak den Besuchern präsentieren können, das bislang nur an einer Trainingswand hinter den Kulissen möglich ist.

"Wir wollen das Konzept der rein positiven Verstärkung, das bei den Elefanten angewendet wird, den Besuchern mit der neuen Trainingswand näher bringen", erklärt Zoodirektor Klaus Wünnemann. Bei diesem Trainingsverfahren werden die Tiere nicht – wie in anderen Zoos noch üblich – von den Pflegern dominiert, sondern erhalten bei guten Leistungen kleine Leckereien. Das ist nötig, weil Mensch und Tier im geschützten Kontakt miteinander arbeiten. Schwere Gitter trennen die Pfleger von den Elefanten. Trotzdem müssen die Dickhäuter lernen, auf die Kommandos der Tierpfleger zu reagieren und dann beispielsweise zur Fußpflege oder zur Behandlung von etwaigen Verletzungen den Fuß durch die Gitteröffnung zu halten.

Projektleiter Wolfgang Müller und Zoodirektor Klaus Wünnemann auf der Baustelle für die Trainingswand. Fotos: Philipp Rothe

"Die Elefanten genießen die Zeit mit dem Pfleger", sagt Wünnemann. Schließlich nehme sich der Tierpfleger hier Zeit für ein Tier. Damit das auch auf der Außenanlage möglich ist, wird der Bereich hinter der Trainingswand von der übrigen Anlage abgetrennt. Als Zugangskontrolle werden zwei Schranken installiert. "Schließlich ist eine ruhige Lernatmosphäre wichtig für die Konzentration. Das ist ähnlich wie in der Schule", vergleicht Wünnemann. Für Tobias Kremer, Tierpfleger bei den Elefanten, ist die Trainingswand im Freigehege eine logische Fortentwicklung: "Bei den Elefantentagen sind die Besucher immer sehr angetan, wenn sie hinter den Kulissen des Elefantenhauses dabei sein können, wenn wir an der dortigen Wand trainieren." Mit der neuen Wand im Freigehege könne man die Arbeit mit den Dickhäutern nun einem breiteren Publikum präsentieren. "Es geht ja darum, Wissen zu vermitteln und Aufklärung zu betreiben", so Kremer.

Für Projektleiter Wolfgang Müller, verantwortlich für die Grünanlagen im Zoo, war beim Bau vor allem die Statik eine Herausforderung. Denn sowohl die Wand und die Betonwände als auch die Baumstämme, die später die Tiere von den Besuchern trennen, müssen hohe Lasten aufnehmen können. "Das aufwendigste war das Stellen der Wandscheiben. Sie sind vier Meter hoch, davon ist aber ein Meter im Boden versenkt", berichtet Müller. Auch für die Baumstämme mussten starke Fundamente gegossen werden.

Fertig soll alles bis Ende Februar sein. Ein öffentliches Training kann dann aber nicht gleich beginnen: "Wir müssen die Tiere erst einmal an die neuen Gegebenheiten gewöhnen. Draußen ist natürlich viel mehr Ablenkung als im Inneren des Hauses", so Kremer. Durch die neue Trainingswand sei es aber möglich, die Box im Inneren, in der sich die Trainingswand befinde, etwas aus dem Fokus der Elefanten zu nehmen. "Bislang ist das der Lieblingsplatz der Tiere", erklärt Tobias Kremer.