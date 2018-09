Raubtier-Trainer Alexander Lacey schmust im Gehege auf dem Messplatz in Heidelberg mit seinen Tigern. Er selbst sieht sich als Tierschützer: Gerade weil Löwen und Tiger in der Wildnis bedroht seien, sei es gut, wenn sich einige in menschlicher Obhut befänden. Foto: kaz

Von Sebastian Riemer

Es ist in jeder Stadt das gleiche Spiel: Der Zirkus Charles Knie kommt - und fünf Tage vor der ersten Vorstellung flattert die Pressemitteilung der Tierrechtsorganisation Peta in die Redaktion der Lokalzeitung. Der "rücksichtslose Zirkusbetrieb" setze seine Tiere einer "Stresstournee" und "Tortur" aus. Der Zirkus reagiert mit einer längst fertigen Gegen-Pressemitteilung. Darin wird auf die Vorwürfe eingegangen - und Peta der Lüge bezichtigt sowie der Organisation "sektenähnliche Strukturen" vorgeworfen. Anlässlich des Charles-Knie-Gastspiels in Heidelberg erklärt die RNZ den Konflikt:

Was ist Peta? Peta steht für "People for the Ethical Treatment of Animals" - also "Menschen für den ethischen Umgang mit Tieren" - und ist nach eigenen Angaben mit mehr als fünf Millionen Unterstützern die größte Tierrechtsorganisation der Welt. Peta kämpft etwa gegen Massentierhaltung, Tierversuche und Tiere in der Unterhaltungsindustrie. Die kontroversen und radikalen Kampagnen der Organisation rufen immer wieder heftige Kritik hervor.

"Abgesagt wegen Tierquälerei" steht auf den Aufklebern, die auf vielen Plakaten des Zirkus Charles Knie in Heidelberg prangen. Foto: rie

Was kritisiert Peta? Die Organisation ist grundsätzlich gegen Tierhaltung im Zirkus, wendet sich aber insbesondere gegen Wildtiere im Zirkus. "Ein Zirkus kann den Ansprüchen an Haltung und Lebensraum dieser Tiere nicht gerecht werden", sagt Yvonne Würz, Peta-Fachreferentin im Bereich Tiere in der Unterhaltungsbranche. Die Käfige seien viel zu klein, die Tiere stünden häufig auf Beton. "Besonders schlimm sind aber die Transporte." Da stünden die Tiere stundenlang in winzigen Transportboxen, was sie wahnsinnigem Stress aussetze. Bei Charles Knie sei das besonders dramatisch, weil die Gastspiele stets nur wenige Tage dauerten - und die Tiere deshalb häufig transportiert werden müssten. Zudem würden die Tiere dressiert und vorgeführt - "und das geschieht natürlich unter Anwendung von Gewalt und Zwang", so Würz. Zirkustiere litten stets an Verhaltensstörungen, sie würden ausgebeutet für die Unterhaltung der Zuschauer.

Welche Tiere hält der Zirkus Charles Knie? Rund 100 Tiere 30 verschiedener Arten - etwa Löwen, Tiger, Kamele, Zebras und Kängurus.

Hintergrund Ein generelles Wildtierverbot gibt es in Heidelberg nicht. Allerdings prüft die Stadt jeden Zirkus mit Tieren genau: Vor Vertragsabschluss muss der Zirkus tier- und artenschutzrechtliche Dokumente vorlegen und es wird geprüft, ob er in der jüngeren Vergangenheit irgendwo wegen seiner Tierhaltung negativ auffiel. Mit Vertragsabschluss bekommt der Zirkus detaillierte [+] Lesen Sie mehr Ein generelles Wildtierverbot gibt es in Heidelberg nicht. Allerdings prüft die Stadt jeden Zirkus mit Tieren genau: Vor Vertragsabschluss muss der Zirkus tier- und artenschutzrechtliche Dokumente vorlegen und es wird geprüft, ob er in der jüngeren Vergangenheit irgendwo wegen seiner Tierhaltung negativ auffiel. Mit Vertragsabschluss bekommt der Zirkus detaillierte Tierschutz-Auflagen - werden diese verletzt, wird eine Vertragsstrafe von 6000 Euro fällig. Ist der Zirkus dann in der Stadt, überprüfen städtische Veterinäre die Haltungsbedingungen und den gesundheitlichen Zustand der Tiere vor Ort. Dies geschah beim Zirkus Charles Knie am gestrigen Dienstag: Beanstandungen gab es keine. Verbotsliste: Seit einigen Jahren gibt es eine Liste mit Tieren, die in Heidelberg nicht auftreten dürfen. Obwohl nach aktueller Rechtssprechung nicht bindend, haben sich bisher alle Zirkusse daran gehalten. Die Liste: Alligatoren, Krokodile, Antilopen, Amphibien, Bären, Delfine, Elefantenbullen, Flamingos, Flusspferde, Giraffen, Greifvögel, Menschenaffen, Nashörner, Pinguine, Riesenschlangen, Robben, Tümmler, Wölfe.

Wie verteidigt sich der Zirkus? Natürlich kenne man die "veganen Fundamentalisten" von Peta, sagt Pressesprecher Patrick Adolph - und schickt Studien und tierärztliche Gutachten. "Dass die Transporte, die immer in den vertrauten, rollenden Quartieren stattfinden, die auch Stall und ,Heim erster Ordnung’ für die Tiere sind, keinen Stress für die Tiere darstellen, ist längst wissenschaftlich bewiesen", so Adolph. Dass ein Mitarbeiter 2015 wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein Bußgeld von 150 Euro bezahlen musste, weil die Elefanten zu lange auf dem Transport-Lkw blieben, sei "einmaligen technischen Schwierigkeiten" geschuldet gewesen. Es gebe keine seriösen Belege dafür, dass es Wildtieren in Zirkusbetrieben schlechter gehe als in jeder anderen Form der Wildtierhaltung, etwa in Zoos - das Gegenteil sei der Fall: "Zirkustiere, die nach ihren individuellen Bedürfnissen und unter fachkundiger Betreuung gehalten werden, sind gesund, ausgeglichen und fühlen sich sichtlich wohl", so Adolph. Peta argumentiere emotional, nicht wissenschaftlich. "Solange es Charles Knie gibt, wird es bei uns auch Tiere geben."

Was fordert Peta? Peta will ein bundesweites Wildtierverbot, das es in vielen anderen europäischen Länder bereits gibt. Peta übt aber - sozusagen als Zwischenziel - auch Druck auf Kommunen aus, eigene Wildtierverbote zu beschließen.

Was sagt der Gesetzgeber? Der Bundesrat stimmte bereits drei Mal - zuletzt 2016 - für das Verbot bestimmter Wildtiere im Zirkus. Doch die Bundesregierung blieb bislang untätig. Denn die verfassungsrechtlichen Hürden sind hoch, weil solch ein Verbot auch in die Berufsfreiheit - etwa eines Elefantentrainers - eingreifen würde. Gerichte haben kommunale Wildtierverbote deshalb immer wieder als rechtswidrig eingestuft. Heidelberg geht daher einen anderen Weg.

Sind in Heidelberg Proteste von Tierrechtlern geplant? Auf vielen Charles-Knie-Plakaten in Heidelberg prangt der Hinweis "Abgesagt wegen Tierquälerei". Der Zirkus wird Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Peta sagt dazu: "So etwas machen wir nicht." Man werde aber am Sonntag vor der Abschlussvorstellung vor dem Zirkus demonstrieren.