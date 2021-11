Heidelberg. (dns) Der Vorstoß sorgte für Aufregung, Spott – aber auch Applaus: Die Bunte Linke hatte im Gemeinderat beantragt, dass die Stadtwerke SUVs die Einfahrt in städtische Parkhäuser und Tiefgaragen in der Innenstadt verwehren soll. "Kein Mensch braucht in der Stadt Allradantrieb und 250 PS unter der Haube", begründete Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz den Vorschlag nun im Klimaausschuss. Die übergroßen Fahrzeuge seien fatal fürs Klima, nähmen zu viel Platz ein und würden bei Zusammenstößen zur Gefahr für Unfallgegner. "Deshalb sind wir der Meinung, dass man SUVs mit Fug und Recht aus städtischen Garagen ausschließen kann." Dazu solle eine Gewichtsobergrenze von 1,8 – oder zwei – Tonnen pro Fahrzeug eingeführt werden.

Doch mit dieser Ansicht war Weiler-Lorentz fast alleine: Nicht nur die Stadtwerke sprachen sich vehement dagegen aus, auch die anderen Stadträte sehen ein Einfahrverbot kritisch: "Das ist doch ziemlicher Quatsch", ärgerte sich etwa Alexander Föhr (CDU). Eine solche Gewichtsgrenze würde zahlreiche klassische Familienautos ausschließen, aber nicht mal alle SUVs. Und auch die Grünen konnten dem Vorschlag nicht viel abgewinnen: "Wir halten ein Verbot per se auch für schwierig", betonte Christoph Rothfuß. Er könne sich eher vorstellen, das Parken für "überbreite Fahrzeuge" teurer zu machen. "Aber das ist natürlich schwierig umzusetzen."

Am Ende stimmten nur die Vertreter von Linken und Bunten Linken für den Antrag, eine große Mehrheit votierte dagegen. Ähnlich dürfte die Abstimmung am 9. Dezember im Gemeinderat ausgehen.