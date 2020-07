„Tigerenten Club“-Moderator Johannes Zenglein und sein Team schauten am vergangenen Donnerstag nach, ob auch in Heidelberg alles noch so ist, wie vor 130 Jahren vom Verleger Karl Baedeker beschrieben. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Hawaiihemd, blonde Wuschelhaare, Strohhut, gewinnendes Lächeln – dass Johannes Zenglein keinerlei Schwierigkeiten damit hat, wildfremde Menschen auf der Straße anzusprechen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, glaubt man ihm sofort. Der 33-jährige "Tigerenten Club"-Moderator sprühte selbst in der Drehpause am Donnerstagnachmittag am Fuße der Alten Brücke vor Begeisterung. Für das ungewöhnliche Reiseformat, das ihn und sein Drehteam nach Heidelberg geführt hat, ist das aber auch unabdingbar.

Seit fünf Tagen sind die sieben Männer an diesem Nachmittag bereits unterwegs im Auftrag des SWR und voll im Reisefieber. "Zengleins Zeitreisen. Mit dem Baedeker vor 130 Jahren am Rhein" lautet der Arbeitstitel der Produktion. Der Verleger Karl Baedeker gilt als literarischer Revolutionär der Reisebranche. Mit seinen handlichen, roten Büchern wollte er den Menschen das autarke Reisen unabhängig von Fremdenführern mit Ortskenntnissen möglich machen.

Und so ist für das Filmteam tatsächlich ein kleines, zerlesenes Original-Büchlein neben drei Kameras und einer Drohne ständiger Begleiter und Wegweiser von Weil am Rhein bis Idar-Oberstein. Insgesamt 600 Kilometer gilt es in zwölf Tagen zu erkunden, zwei Drehorte pro Tag sind geplant. Ein straffes Programm. Das Besondere: Es gibt kein Drehbuch. "Das Format hat zwei Säulen", erklärte Zenglein vergnügt beim Mittagessen. "Die eine Säule ist natürlich die Zeitreise. Es ist total spannend, zu sehen, was sich in den vergangenen 130 Jahren an den unterschiedlichen Orten verändert hat."

In Heidelberg ist das übrigens in Bezug auf die im Baedeker beschriebenen Sehenswürdigkeiten – wenig überraschend – nicht besonders viel. Aber am gleichen Tag stand auch noch Zengleins Heimatstadt Mannheim auf dem Drehplan und da sieht die Sache gleich ganz anders aus. Vom Wasserturm findet der Baedeker-Leser beispielsweise nichts im Reiseführer. Mannheims heutiges Wahrzeichen war damals noch im Bau und dem Autor deshalb offenbar noch keine Zeile wert. "Die zweite Säule sind die Begegnungen. Wir möchten ganz viele unterschiedliche Menschen auf unserer Reise kennenlernen", erklärte Zenglein weiter den Plan. Das mit den Menschen, das scheint gut zu funktionieren.

Begeistert berichtete das Team über die Begegnung mit einem schwäbelnden Stuttgarter Priester aus der Dominikanischen Republik am Vormittag auf dem Heidelberger Schloss. Oder von der Badepause am Vortag im aufblasbaren Pool eines wildfremden Pärchens in Weisenbach. Und von einem chinesischen Ehepaar, das einen Traditionsgasthof in Forbach übernommen hat. "Diese Spontanität, mit den Menschen zu sprechen, macht nur das fehlende Drehbuch möglich", schwärmte der 33-Jährige. Er gab aber zu, dass ein solches Format gleichzeitig gewisse Risiken birgt. "Die Produktionsfirma weiß letztlich nicht, was sie bekommt", schmunzelte er. "Wir müssen die Goldstücke finden." Die Goldstücke – damit meint Zenglein diejenigen Menschen, die offen aus ihrem Leben erzählen und der Landschaft und den Orten von damals und heute ihre Gesichter und Geschichten schenken.

Insgesamt vier bis sechs Stunden Filmmaterial dreht das Team auf seiner Reise täglich. Am Ende wird jede Tagesetappe auf 15 Minuten zusammengeschnitten. Heidelberg und Mannheim werden sich diese Viertelstunde am Ende allerdings teilen müssen.

Übrigens lebte Baedeker selbst mehrere Jahre in Heidelberg, absolvierte eine Ausbildung als Buchhändler und studierte anschließend Geisteswissenschaften an der Universität. Vielleicht ist diese Bindung auch der der Grund, warum Baedeker, der sonst eher nüchtern schreibt, bei seiner Beschreibung zum Heidelberger Schloss richtiggehend poetisch wird.

Info: Die zweiteilige Sendung "Zengleins Zeitreise" wird am 11. und 12. Oktober, jeweils 20.15 Uhr, im SWR-Fernsehen ausgestrahlt.