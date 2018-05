30 Mitglieder hat der Verein "Xundlachen" im Rhein-Neckar-Kreis. 13 Clowns besuchen regelmäßig Kranke in Alten-, Pflegeheimen und Kinderkliniken. Foto: Dachverband Clowns

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Als die alte Dame dachte, sie säße mit Hölderlin oder Goethe am Tisch, entspannte sie sich - und auch ihre Sitznachbarin hielt sich nicht mehr die Ohren zu. Andreas Martin erinnert sich gerne an die Szene. Als Klinikclowns besuchen er und seine Kollegen nicht nur kleine Kinder oder psychisch Kranke, sondern auch alte Menschen mit Demenz.

Ein kurzes Gedicht, das Martin ihr vorlas, brachte die alte Dame zur Ruhe. "Xundlachen" heißt der Verein im Rhein-Neckar-Kreis, der sich vorgenommen hat, ein wenig Abwechslung und ein Lachen dorthin zu bringen, wo das Leben nicht immer einfach ist.

Bevor sie mitmachen dürfen, müssen die 13 aktiven Clowns sich aber erst einmal beweisen - und vor allem eines zeigen: Empathie. "Wenn man ins Krankenhauszimmer kommt, ist es ja, als käme man bei einem Fremden ins Schlafzimmer", betont Martin.

Daher sei eine schnelle Auffassungsgabe gefragt: "Wir kommen rein und erfassen die Situation. Sind wir willkommen?" heißt die Frage, der man in Sekunden auf den Grund gehen müsse. Das Wichtigste: "Dass das Kind uns die Erlaubnis gibt", erklärt der 47-Jährige.

Eigentlich ist Martin Mathematiker. Seine Clown-Kollegin Christiane Eisel ist Bibliothekarin und Pedro Mayor Informatiker. Die drei Rohrbacher haben für die Arbeit als Klinikclowns ihre Wochenstunden reduziert: "Ohne Auswirkungen auf den Brot-und-Butter-Beruf geht es nicht", so Eisel.

Doch sie haben alle eine besondere Verbindung zu ihrem Hobby, auch wenn sie gerade nicht in den Kliniken unterwegs sind: "Die meisten tragen die rote Nase im Berufsalltag innen", schmunzelt die 59-Jährige. Und auch Mayor bedient sich gerne seiner anderen Rolle: "Der Clown hilft, er sieht vieles einfacher", sagt der Informatiker.

Den Verein haben sie vor elf Jahren auch gegründet, weil sie sich professionalisieren wollten. Vor Kurzem stand die Versammlung des deutschlandweiten Dachverbands in Heidelberg an. Die Qualitätssicherung liegt den 15 Mitgliedsvereinen am Herzen, weshalb erstmals auch zehn Clownschulen eingeladen waren, um sich über zukünftige Vereinbarungen auszutauschen.

Darüber hinaus ist den Klinikclowns wichtig, wie sie ihre Tätigkeit nach außen darstellen und wie sie sich finanzieren können. Bisher funktioniert das vor allem durch Spenden und ehrenamtliches Engagement. Gerne würden sie das Programm allerdings noch ausweiten.

"Heldenbesuche" heißt zum Beispiel ein neues Projekt der Klinikclowns. "Die Helden sind Kinder, die in schwierigen Situationen sind", erklärt Martin. Sie erhalten Clown-Besuch in den eigenen vier Wänden. "Krankheiten bringen ja oft Nebenerscheinungen für die Familie mit sich - da ist es wichtig, einen Funken Farbe, Leben, Leichtigkeit reinzubringen", erklärt Eisel. Viele Familien seien nämlich erschöpft, weiß Martin: "Wenn wir kommen, ist es häufig wie ein Aufatmen."

Von den 30 Mitgliedern des Vereins sind 17 Fördermitglieder, der Rest aktive Clowns. Ihr Erkennungsmerkmal: die rote Nase. Die soll in erster Linie gute Laune verbreiten. Doch auch den erfahrenen Clowns fallen ihre Besuche nicht immer leicht. Eisel erinnert sich etwa an Besuche auf der Kinderonkologie: "Das steckt keiner so leicht weg."

Doch die Clowns haben eben ein Mittel gegen allzu viel Leid und Trauer: Martin holt eine rote Schaumstoffnase aus der Tasche, presst sie in seine Hand - und zaubert sie weg: "Die Nase", sagt der 47-Jährige und lächelt, "ist auch ein emotionaler Airbag."