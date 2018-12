Von Denis Schnur

Heidelberg. Langsam pirscht sich der grüne Halsbandsittich an den Apfel ran, schaut sich nochmal um. Die Luft ist rein. Der Vogel schlägt zu, genießt das Obst sichtlich, das Sven Meurs vor einem Heidelberger Fenster angebracht hat. Der Naturfotograf hatte es auf die grünen Papageien abgesehen: Er ist spezialisiert auf Wildtiere, die in deutschen Großstädten leben. Für seine Fotos hat er in Berlin Wildschweine gesucht, in Frankfurt Eulen aufgespürt, in München dem Biber aufgelauert - und in Heidelberg eben die Sittiche im Bild eingefangen.

Mit Äpfeln fängt man Vögel: Sven Meurs hat diesen Halsbandsittich in Heidelberg fotografiert.

RNZ-VERLOSUNG

Wie genau er das angestellt hat, und was er dabei alles erlebt hat - darüber berichtet der Naturfotograf am Samstag, 5. Januar 2019. Dann eröffnet er nämlich das Wunderwelten-Festival in der Musik- und Singschule, Kirchstraße 2. Neben Meurs geben dort an zwei Tagen sechs weitere Fotografen mit ihren "Live-Reportagen" Einblicke in ihre Reisen und ihre Suche nach außergewöhnlichen Motiven in Island, Südamerika, Kambodscha, Südtirol und den Dolomiten oder Skandinavien.

An diesem ersten Januarwochenende bieten die Wunderwelten-Veranstalter zudem fünf Kurse für Hobbyfotografen an: Interessenten können in den Seminaren etwa die Kunst der "Kreativen Naturfotografie" erlernen oder im Praxisworkshop "Tierporträt" im Heidelberger Zoo ihre Fähigkeiten erweitern - und natürlich beeindruckende Aufnahmen mitnehmen. Außerdem gibt es Workshops zu den Themen "Menschen unterwegs", "Dynamische Fotografie" und "Reisefotografie". Die Teilnahme kostet 45 bis 119 Euro und kann im Internet unter www.wunderwelten-festival.com/seminare/heidelberg gebucht werden.

Tickets ab 9,90 Euro für die einzelnen Foto-Vorträge gibt es schon jetzt im Vorverkauf - zum Beispiel in der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6. Tagespässe gibt es ab 29,90 für den Samstag, beziehungsweise ab 27,90 Euro für den Sonntag, einen Pass für das gesamte Festival gibt es ab 49 Euro.

