Von Hannah Steckelberg

Heidelberg. "Mein Körper, meine Entscheidung, mein Recht": Mit bunten Plakaten und Transparenten trotzten rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Women’s March der Kälte. Unter dem Motto "Frauenrechte = Menschenrechte" zog der Demonstrationszug am Samstag bereits zum vierten Mal vom Friedrich-Ebert-Platz die Hauptstraße entlang zum Marktplatz.

In vier Reden sprachen die Vortragenden auf Deutsch und Englisch über verschiedene Facetten des Feminismus. Ihren Fokus legten sie dabei unter anderem auf die Diskriminierung, die behinderte Frauen erfahren, auf Alltagssexismus abseits von Statistiken und darauf, mit wie viel Scham das Wort "Feminismus" noch immer behaftet ist. "Feminism is not a dirty word!" ("Feminismus ist kein Schimpfwort") rief die Studentin Nicole Colaianni.

Johannah Illgner, Gründerin des queerfeministischen Kollektivs Heidelberg und SPD-Gemeinderatsmitglied, sprach in ihrer Rede über Rassismus und Widerstand gegen rechte Bewegungen: "Unser Leben ist bunt, nicht braun, und das ist auch gut so, und das muss auch so bleiben!" Sie rief dazu auf, die bereits errungenen Frauenrechte zu verteidigen und echte Gleichberechtigung einzufordern.

Wie ein Teil der Reden waren auch die Sprechgesänge und viele Transparente in englischer Sprache gehalten. Kein Wunder, denn auch das Organisationsteam ist international aufgestellt, wie Organisatorin Kristen Nawrotzki erklärte: "Auf Englisch kann man sich auch mit Bewegungen in anderen Ländern über soziale Medien besser verknüpfen."

Auch wegen der guten Verknüpfung über das Internet kamen viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus anderen Städten. Kaila und ihre Großmutter Dorothea Morgenstern waren aus Stuttgart angereist, um zu demonstrieren. Während Dorothea sich vor allem Frieden auf der Welt wünscht, wurde ihre Enkelin Kaila konkreter: "Ich bin hier, weil ich in der Welt etwas bewirken will. Ich will Gleichberechtigung und Gerechtigkeit für alle Geschlechter."

Hannah Lena Puschnig aus Heidelberg hatte ebenfalls über die sozialen Medien vom "March" erfahren. "Ich finde, dass noch viel für Geschlechtergerechtigkeit getan werden muss. Da gibt es den Gender Pay Gap – das geschlechtsspezifische Lohngefälle –, das Verbot, über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren, und die vielen bürokratischen Hürden, die Transmenschen überwinden müssen, um so zu leben, wie sie möchten." Sie fände es gut, wenn auch die Stimmen von besonders benachteiligten Frauen gehört würden.

Der "Women’s March" ist eine internationale feministische Graswurzelbewegung. Allein in diesem Jahr gab es weltweit in über 30 Städten Demonstrationen. Der erste "Women’s March" fand am Tag nach der Amtseinführung Donald Trumps in Washington D.C. statt. Auch in Heidelberg gingen unter diesem Motto Anfang 2017 erstmals Menschen für die Rechte von Frauen auf die Straße.